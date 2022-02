Mãe de Owen Wilson volta a casar... aos 80 anos

Ator fez revelações no programa de Ellen DeGeneres.





Owen Wilson esteve esta semana presente no programa de Ellen DeGeneres e revelou que a mãe tinha voltado a casar recentemente. Nada que seja particularmente surpreendente, tirando o facto de isto ter acontecido quando Laura tinha 80 anos.

"A minha mãe voltou a casar-se recentemente aos 80 anos com um homem muito porreiro", disse o ator. "Acho que é uma história de amor muito romântica assim, como a ideia de que podes encontrar o amor em qualquer idade", sublinhou.

A mãe do artista esteve casada com Robert entre 1963 e 2017, data do seu falecimento.