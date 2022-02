IPMA prevê continuação da chuva fraca e da neve nas zonas altas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê esta segunda-feira que a semana comece com chuva no norte e no Centro, assim como com uma ligeira descida da temperatura mínima a nível nacional.

Apesar de o aviso amarelo devido à queda de neve ter terminado esta manhã, ainda é esperado que caia alguma neve acima dos 1200 metros na região da Serra da Estrela.

Numa nota partilhada esta segunda-feira, o instituto prevê para as regiões Norte e Centro "aguaceiros fracos, mais frequentes nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, em particular no litoral".

Para todo o país, o IPMA prevê "períodos de muita nebulosidade". E, apesar de prever uma descida da temperatura mínima para todas as regiões, no Grande Porto está prevista uma "pequena subida da temperatura máxima".