Mulher espanhola detida por suspeitas de dar laxantes ao marido até provocar a sua morte

A Polícia Nacional espanhola deteve, no domingo, uma mulher de 56 anos, em Valência, suspeita do crime de homicídio.

As autoridades acreditam que a mulher é a responsável pela morte do companheiro, de 70, a quem terá administrado vários medicamentos laxantes. O homem esteve internado sete meses antes de morrer.

Durante este período de tempo, a suspeita terá efetuado vários levamentos de dinheiro e realizado compras com o cartão multibanco do companheiro. No total, os gastos ascenderam aos 92 mil euros.

A investigação ao sucedido começou em maio do ano passado, depois de o homem ter morrido em abril sob circunstâncias consideradas suspeitas. Em causa estava o facto de a vítima estar hospitalizada desde setembro de 2020 com uma diarreia crónica. A par disso, as autoridades começaram a suspeitar da mulher uma vez que o estado de saúde do homem piorava sempre depois de a esposa o visitar.

A polícia encontrou diversas faturas de compras em farmácias de uma grande quantidade de laxantes durante o período em que o homem esteve no hospital, situação que a terá denunciado.