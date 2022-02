Eminem recusa pedido da NFL e ajoelha-se contra o racismo

Atuação do rapper está a causar polémica





O rapper Eminem foi um dos vários artistas convidados para atuar no intervalo do Super Bowl, este domingo, contudo a atuação do artista está a gerar polémica.

A NFL (liga de futebol americana) pediu aos artistas para que não transmitissem em palco mensagens que transformassem o concerto num "momento de guerra cultural divisiva". O rapper decidiu não seguir o pedido e, depois de cantar 'Lose Yourself", ajoelhou-se em palco - um símbolo contra o racismo.

Sublinhe-se que a final foi disputada entre os Los Angeles Rams e os Cincinnati Bengals. Os Rams bateram os Bengals por 23-20 e conquistaram a 56.ª edição do Super Bowl.