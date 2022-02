Ministros das Finanças do G7 prontos para imposição de sanções à Rússia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, vai encontrar-se hoje, em Kiev, com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e na terça-feira, em Moscovo, com o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin.





Os ministros das Finanças do G7 anunciaram garantiram esta segunda-feira que estão prontos a impor sanções económicas e financeiras com "consequências maciças e imediatas para a economia russa" no caso de uma agressão militar contra a Ucrânia.

Os ministros da Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, França, Canadá, Itália e Japão (G7) disseram que a "prioridade imediata" é apoiar os esforços para desanuviar a tensão criada pela concentração de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia.

Mas "qualquer nova agressão militar da Rússia contra a Ucrânia será recebida com uma resposta rápida e eficaz", disse o grupo das sete principais potências económicas, presidido este ano pela Alemanha, numa declaração citada pela agência francesa AFP.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, vai encontrar-se hoje, em Kiev, com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e na terça-feira, em Moscovo, com o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, em mais uma tentativa de um dirigente ocidental para tentar evitar um conflito armado na Europa.