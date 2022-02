Matt LeBlanc está novamente solteiro. Chegou ao fim o namoro com a produtora Aurora Mulligan

Depois de seis anos, chegou ao fim o namoro de Matt LeBlanc com a produtora Aurora Mulligan.

O ator, de 54 anos, e Mulligan, de 37, conheceram-se nos bastidores do programa Top Gear, que teve LeBlanc como apresentador entre 2016 e 2019, altura em que a agora ex-namorada era produtora-assistente do programa.

“O relacionamento do Matt e da Aurora acabou. Está tudo acabado”, disse uma fonte ao The Sun.

“É uma grande pena e o Matt lidou com a notícia de forma particularmente difícil, assim como aconteceria com qualquer pessoa”, acrescentou.

“Ele e a Aurora apaixonaram-se no Top Gear e, embora houvesse uma diferença de idade muito grande, eles eram uma ótima combinação. Mas quando ele anunciou que estava a deixar o programa e assumiu outro trabalho, foi difícil para eles. Ele mora principalmente em Los Angeles e viajava muito, enquanto a Aurora trabalha no Reino Unido”, disse ainda.

Sublinhe-se que as primeiras notícias de que a estrela de ‘Friends’ e a produtora estariam juntos surgiram em maio de 2016. LeBlanc tem uma filha de 17 anos, fruto do seu casamento com a modelo britânica Mellisa McKnight, com quem foi casado entre 2003 e 2006.