Explosão num prédio em França mata sete pessoas. Recém-nascido entre as vítimas mortais

Sete pessoas, incluindo duas crianças, morreram ao início da madrugada desta segunda-feira na sequência de uma explosão num prédio residencial em Saint-Laurent-de-la-Salanque, nos Pirenéus Orientais, França.

A explosão, seguida de um incêndio em todo o prédio, ocorreu pelas 1h30 (2h30 em Portugal) locais e, além das sete vítimas mortais, o incidente deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave - um homem de 27 anos que saltou do primeiro andar para a rua para escapar às chamas. Os outros três feridos receberam assistência por inalação de fumo.

Segundo a Sky News, entre os mortos está uma criança recém-nascida, sendo que o ministro do Interior, Gerard Darmanin, viajou até ao local do acidente.

De acordo com uma publicação dos bombeiros locais na rede social Facebook, a explosão atingiu os andares superiores: "Os bombeiros receberam uma chamada após uma explosão num espaço no coração da cidade que incendiou os apartamentos do andar de cima".

A corporação explica ainda que "um importante dispositivo foi implantado (85 bombeiros), vários envolvidos evacuados e o município abriu uma sala para receber pessoas que moram na rua do sucedido" e que foram deslocadas para o local múltiplas equipas multifuncionais.