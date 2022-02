GNR detém 10 pessoas em Arruda dos Vinhos num evento de música eletrónica

Comando Territorial de Lisboa deteve, no domingo passado, dez homens, com idades entre os 20 e os 43 anos, por tráfico de estupefacientes e condução sob o efeito do álcool, em Arranhó, no concelho de Arruda dos Vinhos.

No seguimento de uma operação direcionada para a segurança e policiamento de um evento de música eletrónica, "os militares da Guarda, no decorrer das diligências policiais, detiveram uma pessoa por condução sob o efeito do álcool e nove pessoas por tráfico de produtos estupefacientes, tendo sido apreendido diverso material", diz o comunicado da GNR.

Foram apreendidas pelas autoridades 289 doses de cocaína, 141 doses de haxixe, 134 doses de MDMA e 36 doses de canábis. A somar, foram ainda elaborados 17 autos de contraordenação por consumo de produtos estupefacientes.

"A ação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira, do Destacamento de Intervenção (DI) de Lisboa, do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI) e da Unidade de Emergência, de Proteção e Socorro (UEPS)", pode ler-se.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados para o Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira.