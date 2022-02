Costa recebe partidos amanhã e reúne depois a Comissão Política do PS

António Costa irá receber na terça-feira, em São Bento, os partidos com representação parlamentar, à exceção do Chega, tendo em vista a preparação do novo ciclo político, e estará depois nessa noite na Comissão Política Nacional do PS.

O primeiro-ministro indigitado irá reunir primeiro com o Livre, pelas 10h00, seguindo-se o PAN (11h00), o Bloco de Esquerda (12h00), o PCP (15h00), a Iniciativa Liberal (16h00) e o PSD (17h00). No final destas reuniões, ao contrário do habitual, não estão previstas declarações em São Bento.

Já no que respeita a reunião da Comissão Política do PS, fonte da direção socialista adiantou à Lusa que da mesma não sairão os nomes a propor para a liderança da bancada e para a sucessão de Ferro Rodrigues no cargo de presidente da Assembleia da República.

Essas escolhas, segundo a mesma fonte, apenas deverão ser comunicadas formalmente na próxima segunda-feira, durante uma reunião do secretário-geral com os deputados da nova bancada do PS no parlamento. Uma reunião que ocorrerá na véspera do primeiro plenário da Assembleia da República da XV Legislatura.