Câmara de Lisboa realiza campanha de testes DST's

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) realizou esta segunda-feira uma ação de sensibilização, no Cais do Sodré, para alertar sobre a importância da proteção durante das relações sexuais.

Durante a campanha, foi possível fazer, "de forma anónima e confidencial, testes a Doenças Sexualmente Transmissíveis", lê-se na nota da CML. Assim, a ação pretende "acabar com a epidemia do VIH e Sida, como problema de saúde pública, na cidade de Lisboa até 2030, através da melhoria do acesso às várias respostas disponíveis – onde se inclui o teste, o preservativo, a profilaxia pré e pós exposição e o tratamento – e também da redução da discriminação".

Devido à pandemia de covid-19, o Ministério da Saúde não teve capacidade para realizar as atualizações necessárias. Deste modo, Portugal está sem dados relativos a 2020 e 2021.Os últimos dados são de 2019, tendo o número de novos casos de infeção por VIH descido neste ano, mantendo-se a tendência de decréscimo.