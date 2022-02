Kim Kardashian está com medo de que Pete Davidson seja agredido devido a atitudes de Kanye West

A socialite alegadamente expressou uma certa preocupação com o facto de alguém poder magoar fisicamente o seu namorado, devido às atitudes do cantor, que continua a tentar reconquistar a mãe dos seus quatro filhos. Kanye West divulgou a preocupação da Kardashian numa publicação no Instagram, esta segunda-feira.





Um ano depois de pedir o divórcio, Kim Kardashian ainda não meteu um ponto final na relação com o ex-marido Kanye West, que continua a trazer problemas para vida da socialite, sobretudo com o novo namorado, o comediante Pete Davidson.

Segundo uma troca de mensagens entre o ex-casal, que foi partilhada nas redes sociais do rapper, Kim alegadamente expressou uma certa preocupação com o facto de alguém poder magoar fisicamente o seu namorado, devido às atitudes do cantor, que continua a tentar reconquistar a mãe dos seus quatro filhos. Kanye West divulgou a preocupação da Kardashian numa publicação no Instagram, esta segunda-feira.

"Existem pessoas perigosas por aí e isso é assustador e não devia ser assim", disse a socialite ao artista, numa publicação que já não está disponível na rede social.

Como resposta, Kanye West, agora com nome legal Ye, disse que "fará sempre tudo para proteger" Kim e os seus filhos e que vai dizer a todos o que se passa para ter a certeza de que nada irá acontecer com Pete Davidson.

Noutra publicação, que também já não aparece no perfil de West, o cantor partilhou uma imagem referente a uma cena do filme "Baby Boy" de 2001, com Ving Rhames a sufocar Tyrese Gibson, acompanhada com a seguinte descrição: "Devido ao pedido da minha mulher, por favor, ninguém agrida o Skete (alcunha de Davidson), eu vou lidar com a situação sozinho".

Para Kanye West, o casamento com a Kim ainda não chegou ao fim. Na segunda-feira, o artista partilhou fotografias de um camião cheio de flores, que foram enviadas para a socialite e mãe dos seus quatro filhos, no dia dos namorados. Este gesto surge durante a separação do curto romance com a atriz Julia Fox.

No entanto, Kim celebrou esta data com Davidson, num fim de semana descontraído em Nova Iorque, segundo apurou o site Page Six.