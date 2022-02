Nuno Melo apresenta candidatura à liderança do CDS este sábado

O eurodeputado Nuno Melo vai apresentar a sua candidatura à presidência do CDS-PP no sábado, às 18h, na sede do partido, no Largo do Caldas, em Lisboa, confirmando assim a sua intenção de liderar o partido, que perdeu assento parlamentar com o resultado negativo nas legislativas.

Na sexta-feira, à entrada para o Conselho Nacional do CDS-PP na sede do partido, Nuno Melo disse aos jornalistas que não irá “perder um minuto a falar do passado ou a fazer ajustes de contas”.

"Com os históricos de sempre, com talentos notáveis do nosso grupo parlamentar como é o caso da Cecília Meireles, com muitos dos jovens talentos que ainda não tiveram oportunidades, com muitas das mulheres notáveis que o CDS tem”, sublinhou o agora candidato.

Recorde-se que o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, pediu a demissão na noite eleitoral de 30 de janeiro e anunciou depois que não iria recandidatar-se.