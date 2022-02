Inês de Sousa Real elogia "abertura" de Costa para aceitar propostas do partido

A líder do PAN revelou ainda que António Costa mostrou "abertura para encontrar um modelo que garanta a presença regular do governo na Assembleia da República e uma maior participação dos partidos", sendo que a garantia surge após vários apelos para que os debates quinzenais não deixem de existir, agora que existe um governo de maioria.





O primeiro-ministro está a receber esta terça-feira em São Bento todos os partidos com representação parlamentar, à exceção do Chega, para definir o novo ciclo político.

À saída da reunião com António Costa, a líder do PAN salientou a "abertura" do primeiro-ministro para aceitar algumas das propostas do partido para a próxima legislatura.

Inês Sousa Real afirmou que o encontro serviu essencialmente para reforçar os "compromissos que já tinham sido tomados" anteriormente e elogiou a disponibilidade do primeiro-ministro para manter os diálogos com os partidos em sede da Assembleia da República.

A líder do PAN revelou ainda que António Costa mostrou "abertura para encontrar um modelo que garanta a presença regular do governo na Assembleia da República e uma maior participação dos partidos", sendo que a garantia surge após vários apelos para que os debates quinzenais não deixem de existir, agora que existe um governo de maioria.

Relativamente às medidas apresentadas pelo PAN, Sousa Real garantiu que a prioridade é o “combate à pobreza energética, para que haja mais apoios e Portugal deixe de ser um país onde se morre de frio no Inverno”, assim como a criação dos hospitais públicos veterinários e uma maior "aposta nos transportes públicos para a sua maior eficiência, fundamental para combater mais eficazmente as alterações climáticas e a descarbonização da economia", considerando ainda importante garantir "a transparência" no uso dos fundos que Portugal vai receber no âmbito do PRR e de outros programas de apoio.

Questionada sobre se pode garantir que o PAN vai aprovar o Orçamento do Estado, Inês Sousa Real disse que terá "que conhecer a proposta e perceber se efetivamente estão materializadas as propostas que foram faladas", e garantiu que continuará a fazer uma "oposição firme e presente e ao mesmo tempo dialogante para que as nossas causas não fiquem para trás".

Apesar disso, fez questão de salientar que a reunião de hoje e esta legislatura não se resumem a este "momento do ano" em que se regem as contas do país.