Sobe para oito o número de vítimas mortais resultantes de explosão em França

As equipas de resgate retiraram esta terça-feira mais uma pessoa mrta dos escombros de um dos prédios que segunda-feira ruiu devido a uma explosão seguida de um incêndio numa localidade do sudoeste de França. O número de vítimas aumenta agora para oito, estando incluídas duas crianças, uma delas recém-nascida.

O corpo de uma mulher de 66 anos, a última pessoa desaparecida na sequência deste incêndio, de origem ainda desconhecida, foi retirado dos escombros, adiantaram as autoridades locais.

O acidente ocorreu na localidade de Saint-Laurent-de-la-Salanque, com 10.000 habitantes, sendo que a explosão seguida de incêndio devastou vários prédios de dois andares.

Além das oito vítimas mortais e do ferido grave, hospitalizado depois de ter saltado do 2º andar para escapar as chamas,c erca de 30 pessoas ficaram feridas ou intoxicadas pelo fumo.

O procurador da região, Jean-David Cavaillé, citado pela agência francesa de notícias AFP, disse que foi aberta uma investigação para determinar as causas da explosão.