Crédito ao consumo cai mas bancos deram mais 19 milhões por dia em dezembro

O crédito ao consumo ascendeu a 592 milhões de euros em dezembro. Feitas as contas, dá uma média de mais de 19 milhões de euros por dia. Ainda assim, fica abaixo dos 630 milhões de euros registados em novembro, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

A maior parte deste montante destinou-se para fim pessoal (270 milhões). Nesta parcela inclui-se o crédito para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos, que totalizou 10,3 milhões de euros, mais 47,1% face a dezembro de 2020, e menos 19,1% em comparação com novembro. Também estão incluídos os créditos pessoais sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades. No total, foram concedidos 38920 novos créditos pessoais, menos 13% face a novembro.

Seguiu-se a compra de carros (227 milhões de euros), equivalentes a mais de 15 mil novas operações, o que representa um acréscimo de 0,7% face a novembro.

Os restantes 95 milhões tiveram como destino os cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto. Foram assinadas 68 415 novas operações, menos 14,6% face ao mês anterior.

No entanto, totalizando as novas operações de crédito ao consumo em 2021 registou-se um aumento de 11,5% face aos valores registados em 2020.

O novo crédito concedido no ano passado atingiu os 6,5 mil milhões de euros, que comparam com os 5,8 mil milhões de euros financiados no ano anterior.

Mas apesar desta recuperação, os montantes ficam 13,6% abaixo das operações concretizadas em 2019, antes da pandemia, quando o montante atingiu os 7,6 mil milhões de euros, ano em que foi batido um recorde.

As instituições de crédito reportam mensalmente ao BdP informação sobre os novos contratos de crédito aos consumidores celebrados no mês anterior. O supervisor da banca divulga no dia 15 de cada mês os valores mais recentes de que dispõe relativos à evolução dos novos créditos aos consumidores.