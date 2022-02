Petróleo desce de máximo de sete anos

O Brent deslizou para 92,51 dólares por barril, sendo que na segunda-feira chegou a superar o patamar dos 95 dólares com a escalada das tensões.





O petróleo desceu mais de 4% esta terça-feira, depois de ter atingido um máximo de sete anos na sessão anterior, com a notícia de que as forças militares russas posicionadas há semanas perto da fronteira ucraniana começaram a regressar às suas bases.

O Brent deslizou para 92,51 dólares por barril, sendo que na segunda-feira chegou a superar o patamar dos 95 dólares com a escalada das tensões.

Ainda esta segunda-feira, Ricardo Evangelista, diretor executivo da ActivTrades, tinha referido ao i que, a probabilidade de que o preço do petróleo atinja os 100 dólares por barril é cada vez maior. “Dentro de um contexto de mercado em que os preços têm subido devido a oferta ficar aquém da procura, uma invasão Russa da Ucrânia iria acentuar ainda mais essa dinâmica. É praticamente certo que tanto os EUA como a UE, reagiriam através de sanções a exportações russas, incluindo o petróleo e o gás natural. Em tal cenário o preço do barril com certeza que ultrapassará os 100 dólares”.

Também Steven Santos, gestor do BiG, tinha referido que “num contexto já difícil de inflação crescente e de retirada de estímulos monetários pelos maiores bancos centrais, junta-se agora uma possível guerra mundial, iniciada por uma potência na produção energética”.