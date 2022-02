Palhinha, Coates e Marchesín suspensos após incidentes no Dragão

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou ao início da tarde desta terça-feira em comunicado todos os castigos decorrentes do clássico entre o FC Porto e o Sporting CP, que ocorreu na passada sexta-feira.

João Palhinha, atleta dos leões, foi alvo da sanção mais dura e enfrentará uma suspensão de três jogos, assim como uma multa de 1.530 euros, por "agredir um adversário com uma estalada". Já Agustin Marchesín, foi castigado com dois jogos de suspensão e uma multa de 1.020 euros por ter "pontapeado um adversário".

Já Sebastián Coates foi condenado a um jogo de suspensão e a uma multa de 153 depois de ter visto o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho por ter "agarrado um adversário, anulando um ataque prometedor" já no segundo tempo.

Por outro lado, Carlos Fernandes, que "entrou no terreno de jogo para interferir", já no último lance da partida - que terminou empatada a duas bolas - foi suspenso por um jogo e terá de pagar uma coima no valor de 2.040 euros.

Do jogo resultam ainda duas multas para o FC Porto, uma no valor de 11.475 euros "por entrada e deflagração de material pirotécnico", e outra de 5.100 euros "por utilização irregular de aparelhagem sonora", e uma multa de 5.740 para o Sporting "por deflagração de material pirotécnico".