CGD. Sindicato aponta para salários de 876 euros

O Sindicato de Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) garantiu que o salário mínimo na Caixa Geral de Depósitos (CGD) é de 876 euros brutos, contrariando as afirmações do banco público que tinha revelado que aumentou a remuneração dos trabalhadores nos quadros para 1359 euros. “Todos aqueles que trabalham ou trabalharam na CGD sabem, infelizmente, que esta notícia não traduz a verdade dos factos, pretende apenas induzir na opinião pública, a ideia de que o trabalhador da CGD é um privilegiado”, disse o STEC.

E vai mais longe: “Dado que não existem trabalhadores nos níveis 1 e 2, então deve considerar-se que, atualmente, o salário mínimo na CGD é a remuneração indicada para o nível 3 – 876 euros brutos”, acusando o banco liderado por Paulo Macedo de anunciar um valor que “não passa de uma grosseira mistificação da realidade”.

Também a Comissão de Trabalhadores da CGD já tinha acusado, na semana passada, o banco público de passar uma “imagem fabricada”, ao divulgar que ia passar a pagar 1359 euros de salário mínimo, após um acordo com sindicatos. E que o salário médio dos trabalhadores que estão nos quadros da Caixa “ascende a 2462 euros”.

Na altura, Paulo Macedo deixou uma garantia: “O que queremos dizer não é que alguém ganha muito ou pouco. São remunerações adequadas, havendo sempre um ou outro caso pontual. Num banco com estas remunerações não se justifica fazer certo tipo de ações, como greves, quando se está em conciliação [negociação com sindicatos], que não existem noutras instituições onde há trabalhadores com salários baixíssimos, como seja nos têxteis ou no calçado” afirmou, durante a apresentação de resultados.