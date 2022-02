Há um "risco muito real" de que a democracia dos EUA deixe de existir nos próximos 10 anos, diz Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez acredita que a pressão dos Republicanos sobre os sistemas políticos norte-americanos é tão grande que existe "um risco muito real" de a democracia deixar de existir nos EUA nos próximos 10 anos.

A política americana ridicularizou os esforços das legislaturas republicanas em todo o país para restringir os direitos de voto como as primeiras ‘baixas’ de uma guerra contra a democracia. Numa entrevista ao New Yorker, na segunda-feira, Cortez alertou ainda que Joe Biden e outros líderes democratas têm de agir, dando como exemplo a legislação para proteger o direito ao voto, paralisada no Congresso por mais conservadores ou membros moderados do seu próprio partido.

“Nós não temos muito tempo. O Presidente não tem usado o seu poder executivo na medida em que alguns diriam ser necessário. Existe um risco muito real de que não tenhamos. O que corremos é o risco de ter um governo que talvez se coloque como uma democracia, e tente fingir que é, mas não é", disse a democrata.

“Já vimos as salvas iniciais disso, onde existe um ataque muito direcionado e específico ao direito de voto nos Estados Unidos, particularmente em áreas onde o poder republicano é ameaçado pela mudança de eleitorados e demografia. A questão que estamos realmente a enfrentar é: os últimos 50 a 60 anos, após a Lei dos Direitos Civis, foram apenas um mero ‘flirt’ que os Estados Unidos tiveram com uma democracia multirracial que então decidiremos ser inconveniente para os que estão no poder? E vamos voltar ao que tínhamos antes?”, alertou.