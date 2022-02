Detido homem por roubar dezenas de raspadinhas em quiosque nas Caldas da Rainha

Um homem de 31 anos de idade foi esta terça-feira detido por furto a um quiosque nas Caldas da Rainha.

"Um cidadão, após o atendimento de um cliente, retirou repentinamente de um expositor interior várias dezenas de raspadinhas, vindo a colocar-se em fuga de imediato", lê-se no comunicado da PSP. O homem foi localizado e intercetado através da informação que ia sendo recolhida "por telefone com populares e difundida com rapidez".

O material furtado foi recuperado e foi apresentada queixa-crime pelo ofendido e inquirição de testemunhas. O detido será notificado para comparecer em Tribunal esta quarta-feira.