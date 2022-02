Homem de 63 anos espancado até à morte por ex-namorado da filha

Um homem de 63 anos foi espancado até à morte pelo ex-namorado da filha de 34, em Marvila, Lisboa. O homem terá ficado em estado crítico e depois sido conduzido ao hospital, mas acabou por não resistir.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), o agressor ter-se-á deslocado até casa da vítima, em Marvila, no dia 29 de janeiro pelas 23h00.

"Arrombou a porta e agrediu violentamente o ofendido na cara e no corpo, até o deixar praticamente inconsciente", lê-se numa nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

A vítima ainda foi transportada para o hospital mas acabaria por morrer em consequência das lesões cranioencefálicas que lhe haviam sido provocadas.

Na sequência de detenção, o MP apresentou a primeiro interrogatório judicial o suspeito da prática de um crime de homicídio. Realizado o interrogatório, o juiz de Instrução Criminal decidiu aplicar ao detido a medida de coação de prisão preventiva.