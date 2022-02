Invalidados milhares de batizados depois de padre dizer mal oração durante 20 anos

Andrés Arango, um padre católico de Phoenix, nos EUA, batizou durante 20 anos milhares de pessoas de forma incorreta, o que significa que todos os sacramentos feitos por si estão oficialmente inválidos.

Em causa está esta frase: "Nós vos batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo". A palavra "nós" nesta frase durante um batismo está incorreta. Arango renunciou ao cargo depois de ter sido aberta uma investigação da igreja, segundo disse o bispo Thomas Olmsted, da Diocese de Phoenix, de acordo com a CNN. O bispo explica que a forma correta seria: "Eu batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo".

"O problema de usar 'nós' é que não é a comunidade que batiza uma pessoa, mas sim Cristo, e somente Ele, que preside a todos os sacramentos, então é Cristo Jesus quem batiza", escreveu Olmsted numa mensagem aos paroquianos publicada no mês de janeiro.

As pessoas que realizaram outros sacramentos após o batismo terão de os fazer novamente, sendo que o batismo é o primeiro dos sacramentos e todos os outros que vêm depois não serão considerados.