Escravos, açúcar e capitalismo desenfreado – Madeira 1440 a 1540

Por Roberto Knight Cavaleiro

Esta ilha encantada da lenda cartaginesa foi redescoberta em 1419 por uma expedição exploratória financiada pelo Infante D. Henrique e liderada por João Gonçalves Zarco. Eles encontraram uma massa de terra de 800 km2 que estava quase inteiramente coberta por uma floresta primária de laurisilva contendo um conjunto único de flora e fauna.

Durante a década seguinte, uma multidão heterogênea de colonos aventureiros foi trazido para a ilha e alocados lotes de terra na capitania do Funchal. A sua primeira tarefa foi limpar a vegetação nas proximidades para permitir o cultivo de trigo e legumes e fornecer pastagem para o gado. Nisto eles foram auxiliados por um incêndio florestal de longa duração que provavelmente foi iniciado pela atividade humana e revelou um solo rico e fértil. Em pouco tempo a produção de trigo ultrapassou largamente a procura local e o excedente foi exportado para Portugal Continental com amostras de madeira que despertaram o interesse de construtores e carpinteiros. Assim começou a exportação de espécies de madeiras nobres como o teixo vermelho e os cedros tanto para o fabrico de mobiliário como para a construção. Em breve, armazéns elevados e residências apalaçadas feitas quase inteiramente em madeira da ilha passaram a ser vistas em Lisboa, enquanto cadeiras, mesas e guarda-roupas eram populares entre a nobreza e os comerciantes.

A possibilidade de produção de açúcar trouxe especialistas em cultivo de cana do Chipre e da Sicília que descobriram que o solo e o clima eram ideais para tal fim. As culturas de rendimento foram plantadas nas proximidades do Funchal onde foram construídos os primeiros engenhos. O financiamento para essa especulação foi fornecido por banqueiros mercantes genoveses, alguns dos quais mais tarde se tornaram residentes para fazer parte da elite dominante. Mais terras foram adquiridas ao longo da costa sul para plantações e as instalações portuárias foram melhoradas para que uma frota de até setenta navios mercantes pudesse fazer as rotas comerciais principalmente para Antuérpia, onde as refinarias abasteciam a demanda europeia, mas também para Lisboa, Londres e Amesterdão.

Até 1450 trabalhadores berberes contratados foram trazidos de Marrocos para a Madeira para derrubar as árvores e transportar a madeira para as serrarias. Mas a rápida expansão do açúcar tornou necessário e mais barato trazer escravos da África Ocidental. Em 1485 seus números foram estimados em cerca de 2.500 com uma produção anual de 800 toneladas. Em 1500 os números eram de 3.000/1200 toneladas e em 1510 chegaram a 3.400/1900 toneladas.

Para produzir 1 kg de açúcar era necessário queimar 50 kg de madeira. No ápice da produção, na viragem dos séculos XV/XVI, já tinham sido construídas no Funchal 150 fábricas, o que significava que deviam ser alimentadas destruindo a floresta em locais mais remotos e tornando cada vez mais caro o transporte por trilhos íngremes de enormes quantidades de lenha e cana. Foram também necessários mais escravos para derrubar exemplares de árvores selecionadas para carpintaria/construção e transportá-los para o porto do Funchal. A partir de 1505 as pragas de lagartas, uma explosão no número de ratos migrantes e a disseminação de ervas daninhas nas plantações provocaram um aumento ainda maior no número de escravos necessários para combater essas pragas. A importação anual de escravos africanos aumentou para quinhentos para compensar por a sua crescente taxa de mortalidade. Além disso, o delicado equilíbrio da hidra ecologia foi alterado e a abundância anterior de água doce aos municípios foi reduzida.

Em 1520, a destruição em apenas cinquenta anos de quase 75% da riqueza florestal da ilha provocou um declínio acentuado nas exportações de açúcar. A produção caiu para 1073 toneladas (0,30 toneladas por escravo) e dez anos depois para 550 toneladas e apenas 0,15 toneladas por escravo. Prescientes desta calamidade, os banqueiros genoveses começaram a partir de finais do século XV a transplantar cana-de-açúcar da Madeira para a ilha de São Tomé, situada no Golfo da Guiné. Esta tinha uma população mista que incluía criminosos condenados e judeus sefarditas exilados que tinham experiência anterior na produção de açúcar em grande escala e levou à abertura de pelo menos cinquenta fabricas que empregavam cerca de 3.000 escravos negros. Com a produção combinada da Madeira e Tomé, Portugal dominou o comércio mundial, mas a queda dos preços atingiu 85% e forçou a redução da atividade nas duas ilhas e a ascensão do Brasil como um crucial produtor mundial.

Esta é uma história do nascimento do capitalismo português que substituiu o sistema medieval de escambo pela sequência clássica de invenção, expansão e quebra. Isso ocorreu numa rapidez económica nunca vista antes e perseguida independentemente dos danos causados ​​pela exploração de recursos ecológicos e humanos em nome do lucro.

Como nota de rodapé, devo registar que existem vestígios da Laurissilva da Madeira no Parque Natural situado ao longo da costa norte. Embora grande parte dos 15.000 hectares sejam em grande parte inacessíveis, o terreno pode ser visitado a pé, seguindo os caminhos que ligam o sistema de condutas de água (levadas) lapidadas em pedra. Com sorte, você poderá ver alguns dos poucos aracnídeos multivariados indígenas e outros insetos, samambaias pré-históricas, madeiras duras de oito séculos, pássaros e animais que sobreviveram às depredações de capitalistas desenfreados e oportunistas.

Imagem 1 - Laurissilva da Madeira (UNESCO)

Imagem 2 - Mapa floresta Laurissilva