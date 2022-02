Morreu o antigo jornalista Artur Albarran

Morreu, esta terça-feira, aos 69 anos, vítima de cancro, o antigo jornalista Artur Albarran.

O também ex-apresentador travava pela segunda vez uma luta contra o cancro. Foi em 2019, através do Facebook, que Artur Albarran revelou que estava a lutar contra um novo cancro e que tinha sido submetido a um transplante de medula óssea, oito anos depois do primeiro. Enfrentou ainda uma meningite e, em agosto do ano passado, teve covid-19, necessitando de ser internado nos Cuidados Intensivos do Hospital Amadora-Sintra. Em novembro, o cancro levou-o a ser internado de urgência no Hospital São Francisco Xavier.

Retirado desde 2001, Artur Albarran iniciou a sua carreira como jornalista na Rádio Clube de Moçambique. Esteve na Rádio Clube Português e veio depois a integrar a equipa que viria a criar, nos anos 1980, o programa Grande Reportagem, da RTP.

Na década de 90, além de se ter destacado como enviado especial na Guerra do Golfo, o jornalista acompanhou ainda o conflito na Somália.

Além de ter sido diretor do jornal Século Ilustrado, passou pela TVI e pela SIC, estação na qual apresentou programas como "Cadeira do Poder", "Imagens Reais", e "Acorrentados".

Depois de abandonar o mundo da televisão, tornou-se empresário ligado ao ramo imobiliário pela empresa americana Euroamer. Em 2005, foi alvo de uma investigação do Ministério Público, suspeito de branqueamento de capitais e falsificação de documentos, mas o caso foi arquivado.