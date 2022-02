Espaço Almad’Arte inspira-se em Júlio Pomar para primeira exposição do ano

A inauguração da exposição com o tema ‘Tudo o que está no corpo’, dá-se no dia 17 de fevereiro, no Porto.





A primeira exposição de Pintura apresentada em 2022 no Espaço Almad'Arte, na sede da Associação de Trabalhadores e Reformados da Portugal Telecom (ATRPT), no Porto, tem como tema ‘Tudo o que está no corpo’ e inspira-se num verso do poema ‘Olhar e sentir’, de Júlio Pomar.

“Olhar e sentir/por dentro do corpo a massa de que é feito o avesso dele/Ossos músculos nervos veias/tudo o que está no corpo e mundo é/a pintura contém e depõe na tela e/se acaso aí o pintor deixou reservas/nesse sem nada o avesso do mundo se/recolhe e mostra a face”, lê-se na poesia de artista plástico e pintor português.

Segundo o espaço, nesta exposição, os artistas Francisco Badilla, João Eiriz, Madalena Pinto e Odete Pinheiro “recentram o nosso olhar no corpo como modelo de beleza intemporal, espelho ‘dos trabalhos da alma’ e repositório de todas as vivências, que acumulamos como camadas de construção da nossa individualidade”.

A inauguração acontece no próximo dia 17 de fevereiro, às 18 horas, no Porto.