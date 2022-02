Corpo encontrado na praia de Canide em Gaia

Ao que tudo indica o cadáver poderá ser do jovem bailarino ucraniano que pertencia à companhia de ballet russa e que estava desaparecido no mar desde a passada terça-feira.





Foi encontrado, esta quarta-feira, um corpo na praia de Canide, em Vila Nova de Gaia. Ao que tudo indica o cadáver poderá ser do jovem bailarino ucraniano que pertencia à companhia de ballet russa e que estava desaparecido no mar desde a passada terça-feira.

Ainda assim, as autoridades estão a aguardar o reconhecimento do corpo que, segundo disse o capitão do Porto do Douro ao Jornal de Notícias, se encontra num avançado estado de decomposição.

De acordo com o mesmo órgão de comunicação, o corpo foi encontrado a boiar por um indivíduo pelas 8h22, perto do local onde ocorreu o acidente. No local, está a Polícia Marítima, os Sapadores de Gaia e o Voluntários de Coimbrões que irão transportar o corpo para o Instituto de Medicina Legal.

Recorde-se que o bailarino ucraniano desapareceu na praia na tarde de terça-feira e pertencia à companhia de ballet que tinha marcado, para essa noite, o espetáculo "O Lago dos Cisnes", no Coliseu do Porto. O jovem estava acompanhado por outro, também de nacionalidade ucraniana, quando estavam a banhos no mar, tendo ficado em dificuldades na água. Um deles foi socorrido por surfistas e outro acabou por desaparecer.

As autoridades efetuaram buscas durante a semana, tendo sido suspensas na sexta-feira, uma vez que já não restavam indícios para continuar a procurar pelo corpo, indicou a Polícia Marítima àquela data. As mesmas seriam retomadas caso fossem encontrados factos que indicassem que o corpo pudesse vir a ser detetado.