Metro de Lisboa instala novos postos de testagem nas estações de Campo Grande e Entre Campos

O Metropolitano de Lisboa (ML) instalou novos postos de testagem covid-19 com acesso gratuito, sem a necessidade de prescrição médica nem marcação nas estações Campo Grande (no interior da zona comercial, piso 0) e Entre Campos (no corredor da galeria comercial).

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, a ML indica que estes postos juntam-se ao "já existentes nas estações Jardim Zoológico, Restauradores e Alameda", de forma a "reforçar a capacidade de testagem na cidade, através da instalação de postos em pontos-chave da sua rede".

"O processo nestes postos é semelhante ao que acontece nos postos de testagem espalhados por vários locais da cidade de Lisboa. Todos os testes são realizados por um profissional de saúde e devidamente registados na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", explica a empresa de transporte.

Os postos de testagem funcionam da seguinte forma:

Jardim Zoológico - Stand localizado no átrio sul da estação (acesso CP/Fertagus), no corredor lateral da zona comercial: Dias úteis das 7h às 20h; Sábados e domingos das 10h às 16h.

Restauradores - Loja nº 6 átrio sul (acesso ao parque subterrâneo): Dias úteis das 8h às 20h; Sábados e domingos das 10h às 16h.

Alameda - Loja nº1 (Galeria Comercial, zona paga): Dias úteis das 8h às 20h; Sábados e domingos das 10h às 16h.

Entre Campos – Stand localizado no corredor da galeria comercial: Dias úteis das 8h às 20h; Sábados e domingos das 10h às 16h.

Campo Grande – Loja nº 4 B (Galeria Comercial, piso 0): Dias úteis das 8h às 20h; Sábados das 10h às 16h; Domingos e feriados encerrado.

"Os horários e localização destes postos podem sofrer alterações, justificadas pela procura e/ou por questões operacionais", informa ainda a ML.