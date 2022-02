Fortuna de Cristiano Ronaldo e Georgina em joias avaliada em mais de 6 milhões de euros

Esta paixão ficou ainda mais evidente com o documentário "Eu, Georgina".





Foram muitas as particularidades do casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez que ficaram evidentes no documentário "Eu, Georgina". E se o gosto por joias já era algo que os fãs suspeitassem, agora não há margem para dúvidas.

De acordo com o The Sun, esta pequena obsessão levou especialistas a avaliar a fortuna que o casal já acumulou em peças de luxo e esse valor ronda os 6,5 milhões de euros.

E se, por um lado, a perdição do craque são os relógios, tendo na sua coleção um Franck Muller Watch no valor de 1,43 milhões de euros, no caso de Georgina, tanto brincos como pulseiras e anéis estão nos seus favoritos.