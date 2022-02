Sophie Turner gera rumores entre os fãs: vem aí uma segunda gravidez?

A filha do casal nasceu em julho de 2020.





Sophie Turner está a gerar curiosidade entre os fãs depois de ter sido fotografada esta segunda-feira, em Los Angeles, durante um passeio com Joe Jonas, o marido, e a sua filha, Willa. A atriz estava de top, com uma barriga que intrigou a internet: vêm aí o segundo filho do adorado casal?

Durante o passeio, a estrela de Game of Thrones ainda chegou a caminhar com a mão acariciando a barriga, o que aumentou ainda mais a teoria.

O casal oficializou o casamento em Las Vegas, em maio de 2019, antes de fazer uma cerimónia elaborada no Château de Tourreau, na França, em junho. A filha Willa nasceu em julho de 2020.