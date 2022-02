Homem acusado pelo MP de tentar matar mulher a quem pagou para ter relações sexuais

Caso aconteceu em julho do ano passado, no Bombarral.





Um homem, de 45 anos, foi acusado pelo Ministério Público (MP) da tentativa de homicídio de uma mulher, que agrediu violentamente após pagar para ter relações sexuais, no Bombarral.

Segundo uma nota divulgada no site da comarca de Leiria, esta quarta-feira, o caso remonta de 17 de julho de 2021, quando o homem combinou um encontro com a vítima para manter com esta relações sexuais, mediante o pagamento de um valor monetário.

De acordo com o MP, o arguido “desferiu um murro na testa da vítima e agarrou-a, tentando tapar-lhe a boca, ao mesmo tempo que lhe fez um corte, com a faca, no terceiro dedo da mão esquerda, ausentando-se, logo a seguir, do local”.

A vítima sofreu vários ferimentos, mas ficou com “uma ferida incisiva transversal na zona da traqueia, com cerca de 10 a 15 centímetros”, que só não provocou a sua morte por ter sido “atempadamente socorrida” e transportada para o hospital.

O homem aguarda julgamento em prisão preventiva desde 6 de agosto.