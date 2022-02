AUTOVoucher. Consumidores já receberam quase 23 milhões

Para quem até agora nunca tenha beneficiado desta medida poderá, por exemplo, receber a totalidade do apoio previsto, e que corresponde a 25 euros, no primeiro abasticmento que efetuar em março.





Cerca de 23 milhões foram reembolsados aos consumidores até esta terça-feira, através do AUTOvoucher, programa que devolve cinco euros no primeiro abastecimento mensal de combustível e que termina no final de março. É certo que o valor de reembolsos realizado até agora é bastante inferior ao limite de despesa autorizado com o programa e ascende a 132,5 milhões de euros.

A medida, aprovada pelo Conselho de Ministros no final de outubro, entrou em vigor em 10 de novembro, prevendo a atribuição de um reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês.

Para quem até agora nunca tenha beneficiado desta medida poderá, por exemplo, receber a totalidade do apoio previsto, e que corresponde a 25 euros, no primeiro abastecimento que efetuar em março.

No entanto, para que haja lugar ao reembolso na conta bancária, é necessário que o consumidor se registe na plataforma IVAucher e pague o abastecimento com um cartão bancário num posto de abastecimento aderente, sendo o apoio pago independentemente do valor de combustível comprado.