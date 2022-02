Efemérides de 17 de Fevereiro (2022)

Em 1974, foi criada há 48 anos, ainda no estertor do marcellismo, a Universidade do Minho.





1780 Entrou em funcionamento há 242 anos a Aula Pública de Debuxo e Desenho do Porto, mais tarde (1952) chamada Escola Superior de Belas-Artes.

1857 Assinatura há 165 anos da Concordata entre Portugal e a Santa Sé sobre o Padroado Português no Oriente, no Reinado de D. Pedro V, sendo ratificada no Parlamento em 1859.

1970 Vaga de prisões da PIDE/DGS há 51 anos, quando o marcellismo vigente acabara com as pretensões liberalizantes, que abrangeu Jaime Gama.

1974 Foi criada há 48 anos, ainda no estertor do marcellismo, a Universidade do Minho.

1975 Surgiu há 47 anos o ELP - Exército de Libertação de Portugal, organização terrorista de extrema-direita criada pelo ex-subdirector da PIDE Agostinho Barbieri Cardoso, com sede em Madrid (não confundir com o MDLP de Spínola), que até ao final de 1976 assassinou diplomatas da Embaixada de Cuba e o Padre Max.

1976 A França reconheceu há 46 anos a República Popular de Angola, durante e presidência de Giscard d’Estaing (1974-81), sendo o primeiro país ocidental a estabelecer relações diplomáticas com a nova nação, a seguir a Portugal.

1986 Assinado há 26 anos o Ato Único Europeu pelos países da UE.

2017 Iñaki Urdangarin, então marido da infanta Cristina de Espanha, foi condenado há 3 anos a outros seis e três meses de prisão, por diversos delitos de corrupção no caso Nóos, enquanto a mulher, irmã do Rei de Espanha, foi absolvida.

2021 O senador texano de origem portuguesa, Ted Cruz, voou há 1 ano para Cancun, no México, com sua família, no meio a um desastre de Inverno no seu estado, provocando uma condenação generalizada.