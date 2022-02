Filho de Tom Hanks revela que não recebeu apoio de uma figura masculina durante a adolescência

"Eu não tinha um exemplo masculino forte para me dizer... 'Deixas estas pessoas. Elas só têm inveja de ti", contou Chet, de 31 anos, num vídeo que publicou no seu canal de Youtube, ao dizer ainda que durante a sua vida foi visto como "arrogante e mimado".





Ser filho de uma grande estrela de Hollywood nem sempre é um conto de fadas. Quem o explica é Chet Hanks, filho do galardoado Tom Hanks, que disse, esta terça-feira, que não teve nenhuma figura masculina que o apoiasse durante a sua adolescência.

"Eu não tinha um exemplo masculino forte para me dizer... 'Deixas estas pessoas. Elas só têm inveja de ti", contou Chet, de 31 anos, num vídeo que publicou no seu canal de Youtube, ao dizer ainda que durante a sua vida foi visto como "arrogante e mimado".

"'Tens todas estas coisas que todos querem, por isso estão a tentar atirar-te para a sombra para que fiques zangado contigo próprio, tudo pelos ciúmes'. Eu precisava de ouvir isto", apontou o filho de Hanks, ao sublinhar que "não tinha ninguém" para lhe ajudar com estes momentos.

O rapper também revelou que as pessoas já tinham uma ideia preconcebida sobre aquilo que julgavam ele ser antes de o conhecerem.

"Era extremamente difícil de derrubar as paredes", partilhou Chet ainda no vídeo. "Então, encontrei muito desdém, muita animosidade e negatividade porque todos estavam preparados para me odiar", assinalou, ao explicar que a sua experiência "foi ainda mais complicada porque, para além de a fama já ser tóxica, nem sequer era famoso", apontando-se como "apenas o filho de alguém famoso", que não "tinha feito nada para merecer qualquer tipo de reconhecimento".

Ainda assim, Chet considera que muitos dos seus 'inimigos' nunca tiveram de coragem de o enfrentar, devido ao seu aspeto exterior. O artista é um utilizador ávido das redes sociais, onde ter por hábito partilhar fotografias do seu corpo tatuado e musculado.

Contudo, o rapper admitiu que crescer com outros privilégios pode criar em parte ressentimento daqueles que não são tão afortunados.

"Há muitas vantagens, mas por vezes pode ser bastante estranho. Posso fazer muitas coisas fixes que muitas pessoas não têm oportunidade de fazer", reconheceu. "Posso viajar pelo mundo, ficar em bons hotéis, voar em aviões privados, e sou muito abençoado e por isso eu não mudaria a minha situação", frisa Chet Hanks.

Chet Hanks é o filho mais velho do casal Tom Hanks e Rita Wilson, que ainda junta à família Truman, de 26 anos. No entanto, o ator de Hollywood chegou a ter filhos com a primeira mulher, a falecida Samantha Lewes: Colin Hanks, de 44 anos, e Elizabeth, 39.