Três pessoas feridas nos bombardeamentos que atingiram jardim de infância no leste da Ucrânia

Três pessoas ficaram feridas nos bombardeamentos que ocorreram, na manhã desta quinta-feira, em Luhansk, no leste da Ucrânia, região essa dominada por separatistas a favor da Rússia.

A confirmação do número de feridos foi dada pelo líder da aldeia onde sucedeu o incidente à BBC News. Os bombardeamentos atingiram um jardim de infância, provocando ferimentos em "um segurança, um trabalhador de uma lavandaria e ainda uma auxíliar do jardim de infância". "Todos estão no hospital e estão a sofrer de choque e stress", revelou o responsável, que ainda acrescentou que algumas crianças estavam dentro do edifício no momento em que o bombardeamento aconteceu, mas nenhuma foi atingida.

O canal inglês também afirmou que os separatistas apoiados pela Rússia, em Donbas, também começaram a bombardear locais perto das cidades de Donetsk e Horlivka, na mesma zona da Ucrânia.

Nas redes sociais, já estão a circular vídeos a mostrar a destruição causada no jardim de infância.

Note-se que estes desenvolvimentos ocorrerem depois do parlamento russo ter aprovado, na terça-feira, uma resolução que pedia o reconhecimento diplomático das Repúblicas Populares do Donbas, dominadas por separatistas pró-Rússia, no leste da Ucrânia, pedido a que o presidente russo, Vladimir Putin, não acedeu até ao momento.