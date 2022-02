Novas medidas: Fim do confinamento para contacto de risco e da recomendação do teletrabalho

Notícia em atualização

Após a reunião do Conselho de Ministro, a ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, está a anunciar, em conferência de imprensa, as novas medidas para o combate contra a covid-19.

A primeira medida a ser anunciada foi o fim do confinamento para contactos de risco. Passa a existir apenas isolamento para quem testar positivo ao vírus.

Em relação ao fim do isolamento, neste caso de assintomáticos, Mariana Vieira da Silva disse que essa possibilidade de existir. No entanto, salienta que as regras da DGS devem ser as normas de saúde a cumprir e que, por isso, a atualização destas normas deverá ser apresentada em breve, garantiu a ministra.

Também será terminada a recomendação do teletrabalho. No entanto, segundo a ministra, ainda é desconhecida a data a partir da qual esta primeira fase irá arrancar, embora diga que "estamos em condições" de entrar já nessa fase.

“Julgo que podemos contar com entrada em vigor das medidas nos próximos dias”, apontou a ministra.

Outra medida avançada será acabar com o limite de lotação em estabelecimentos comerciais, vigorando outra vez a lotação normal de cada espaço.

O certificado digital passa a ser exigido apenas no controlo a fronteiras, revela a ministra.

Quanto ao uso de máscara, Mariana Vieira da Silva esclareceu que se mantém em todas as situações em que hoje é obrigatória. “Elas são importantes quando o nível de infeção e de óbitos ainda é elevado”, explica a ministra, que acredita que o uso da máscara possa diminuir na próxima fase.

“Este é um momento muito importante, mais um passo para o regresso à vida normal”, sublinhou a governante, ao considerar que “ainda não é o momento de dizer que a pandemia acabou”, mas “é um momento muito significativo”.