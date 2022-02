Depois de "O Impostor do Tinder", Simon Leviev está prestes a ter programa de televisão para limpar nome

Depois da grande repercussão do documentário “O impostor do Tinder”, da Netflix, Simon Leviev – que conseguiu enganar várias mulheres na aplicação de encontros – está prestes a criar um próprio programa, no qual irá escolher a sua nova namorada.

Shimon Hayut, assim se chama na vida real, já contratou Gina Rodriguez, uma caça-talentos reconhecida, para o ajudar a catapultar-se em Hollywood. O objetivo, para além da fama, é limpar o seu bom nome das acusações expostas no documentário que, segundo diz, são falsas.

A dupla já discutiu “um monte de planos para transformar a nova fama de Leviev na Netflix em lucro e numa carreira no entretenimento”, diz o site TMZ.

Mas não fica por aqui: um outro projeto em cima da mesa, para além do programa de televisão, é um podcast no qual Shimon Hayut irá dar conselhos aos ouvintes sobre relações amorosas.

O documentário "Impostor do Tinder" relata como Hayut se fazia passar por um milionário russo para enganar várias mulheres na aplicação. Segundo dizem as vítimas, o impostor criava diferentes cenários e histórias para que as mulheres com quem falava transferissem quantias consideráveis de dinheiro para a sua conta. Entre 2015 e 2017, chegou a estar preso, mas acabou por ser libertado.

Após o lançamento do documentário, na semana passada, Leviev foi banido de aplicativos de namoro.