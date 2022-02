Joe Biden acredita que ataque à Ucrânia acontecerá "nos próximos dias"

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, afirmou esta quinta-feira, em declarações à CNN, que "todos os indícios apontam para uma invasão [russa] à Ucrânia nos próximos dias".

Apesar de a Rússia ter manifestado a intenção de retirar parte das suas tropas da fronteira com a Ucrânia, até ao momento ainda não se verificou. O presidente dos Estados Unidos explicou que os russos "não retiraram nenhuma das suas tropas". Na verdade, diz, "moveram mais tropas".

"Temos razões para acreditar que eles estão envolvidos numa operação de bandeira falsa [operações conduzidas por governos de forma a aparentarem ser vítimas para justificar um avanço] para ter uma desculpa para entrar", acrescentou Joe Biden.

Recorde-se que o Kremlin tinha alegado que iria retirar as suas tropas da fronteira, mas as movimentações russas dos últimos dias não o têm demonstrado. Em vez disso, dizem as autoridades dos EUA, sete mil novos soldados russos deslocaram-se para perto da Ucrânia.

O presidente americano voltou ainda a salientar que acredita num ataque brevemente. "A minha sensação é que isso acontecerá nos próximos dias", disse.