Aprovado aumento do salário mínimo na Madeira para 723 euros

Foi esta quinta-feira aprovado o aumento do salário mínimo na Madeira para 723 euros, em votação final global, no plenário da Assembleia Legislativa Regional, no Funchal.

O valor representa um acréscimo de 41 euros em relação à retribuição mínima determinada em 2021 na região e teve os votos favoráveis de PSD, CDS-PP, PS e JPP, e contra do deputado único do PCP. São mais 18 euros quando comparado com o salário mínimo nacional - 705 euros.