Homem detido por maltratar companheira que tinha "graves problemas de saúde"

De acordo com a PJ, o suspeito maltratava ainda o pai e a companheira deste.





A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 35 anos sobre o qual recaiam fortes suspeitas da prática do crime de violência doméstica sobre a companheira. De acordo com um comunicado divulgado pela autoridade, os factos ocorreram no distrito de Setúbal.

No decurso de uma investigação realizada no âmbito de "um processo-crime que versava sobre ilícitos de outra natureza", a PJ concluiu que o indivíduo exercia, "de forma reiterada", violência física e verbal sobre a respetiva companheira, que tinha "graves problemas de saúde".

Para além da violência que exercia sobre a companheira, com quem coabitava há 11 anos, a PJ apurou ainda que o arguido maltratava outras duas pessoas que faziam parte do seu agregado familiar, nomeadamente o pai e a companheira deste, que, segundo a nota emitida, tinha "um acentuado défice cognitivo".

O detido foi já presente a um primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido impostas várias medidas de coação e estando agora este proibido de contactar, de forma "absoluta", com as vítimas.