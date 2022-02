DGS recomenda 4.ª dose para pessoas com imunossupressão grave e reforço para grávidas

A Direção Geral da Saúde (DGS) emitiu esta quinta-feira um comunicado, no qual informa que recomenda a vacinação contra a covid-19 com a 4.ª dose "em pessoas com imossupressão grave, que receberam uma dose adicional para completar o esquema vacinal primário".

No comunicado enviado às redações lê-se que "a vacinação com dose adicional foi anteriormente recomendada à população com imunossupressão, de forma a possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral"

Na mesma nota, a autoridade apela ainda à vacinação com a dose de reforço em grávidas.

"Para a proteção atempada, a norma salvaguarda, ainda, que a vacinação na grávida é prioritária, pelo risco acrescido de complicações relacionadas com a COVID-19 neste grupo", apela ainda a DGS.

Veja aqui a norma atualizada esta quinta-feira.