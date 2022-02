Agressor sexual "perigoso" detido no Reino Unido depois de fugir da prisão

Recluso foi localizado pelas 9h30 em Skegness, na Inglaterra, a cerca de 35 quilómetros do estabelecimento prisional.





Um homem de 56 anos de idade, que fugiu da prisão no Reino Unido no passado domingo, foi encontrado esta quinta-feira.

O recluso foi localizado pelas 9h30 em Skegness, em Inglaterra, a cerca de 35 quilómetros do estabelecimento prisional de onde fugira. O chefe da polícia local, Andy Cox, afirmou na altura que o homem, condenado a prisão perpétua, era considerado “perigoso”, revela o jornal britânico Metro.

“Robson [o recluso] é um agressor sexual perigoso e, sendo que ele apresenta um perigo particular para as mulheres e crianças, acredito que possa causar danos a qualquer pessoa com quem se cruze”, afirmou.