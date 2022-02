Lacerda Sales diz que fase "diferente" da pandemia coloca o cidadão no "centro da decisão"

Numa altura em que se aproxima um alívio das medidas de combate à covid-19, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, considerou que estamos numa fase “diferente da pandemia”, na qual a decisão e a responsabilidade são, sobretudo, individuais.

Depois de o Governo anunciar um atenuamento de algumas restrições, o que deverá ocorrer dentro de algumas semanas, Lacerda Sales disse que esta foi uma mensagem de “confiança” nos portugueses e falou naquele que considera ser “um novo paradigma” na luta contra a doença.

“Este alívio de restrições é, acima de tudo, uma mensagem de confiança no caminho que os portugueses têm feito lado a lado com a ciência, com o bom senso e com a capacidade que têm de se ter conseguido ajustar às medidas que têm sido implementadas pelo Governo nestes últimos dois anos”, começou por dizer, frisando que é necessário avançar com “segurança” e “responsabilidade”.

“Estamos numa fase diferente da pandemia, e num paradigma também diferente, em que há que colocar o cidadão no centro da decisão e da gestão da pandemia, com a sua responsabilidade individual e coletiva”, defendeu, acrescentando que existe também nesta mensagem “uma questão de responsabilidade individual”.

Como exemplo, e tendo em conta que o isolamento passará a ser apenas para aqueles que testarem positivo à covid-19, o governante destacou que as pessoas devem continuar a “utilizar as ferramentas” que já utilizavam antes caso seja detetado um caso no seu agregado familiar, nomeadamente testes e o recurso à linha SNS24.

“A monitorização e vigilância terá esta componente de responsabilidade individual”, salientou.