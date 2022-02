Comissão Permanente vai ouvir Van Dunem sobre votação de emigrantes na Europa a 15 de março

A Comissão Permanente irá ouvir a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, acerca da votação no círculo da Europa, no dia 15 de março.

Segundo revelou, esta sexta-feira, a porta-voz da conferência de líderes parlamentares, Maria da Luz Rosinha, a Comissão Permanente reúne-se na próxima quinta-feira, mas apenas com assuntos administrativos. No final da reunião da Comissão Permanente, a deputada explicou que o entendimento maioritário foi que “durante o período eleitoral” no círculo da Europa “não é permitido que essa discussão se faça”. Votaram contra PSD e IL.

Sublinhe-se que o requerimento para ouvir Van Dunem foi apresentado pelo PSD. Os sociais-democratas querem “esclarecimentos sobre o processo eleitoral dos emigrantes no círculo eleitoral da Europa”.

Recorde-se que o Tribunal Constitucional determinou a nulidade e repetição do ato eleitoral no círculo da Europa, que vai ocorrer a 12 e 13 de março.