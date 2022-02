Incêndio consome viaturas estacionadas em Olhão. Origem do fogo é desconhecida

Deflagrou, na manhã desta sexta-feira, um incêndio em duas viaturas, sem ocupantes, que se encontravam estacionadas em junto de uma zona de estaleiros, em Olhão.

De acordo com um comunicado divulgado pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), o foco do incêndio foi detetado por elementos do comando-local da Polícia Marítima de Olhão, por volta das 09h30, durante uma ação de patrulhamento nas proximidades. Estes deslocaram-se para o local, assim como diversos elementos dos Bombeiros Municipais de Olhão.

“O incêndio foi controlado e extinto pelos elementos dos Bombeiros Municipais de Olhão cerca das 10h00, desconhecendo-se as causas que estiveram na origem no incêndio”, informa a mesma nota.

O comando-local da Polícia Marítima de Olhão tomou conta da ocorrência.