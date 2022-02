Jakobsen vence terceira etapa da Volta ao Algarve. Gaudu segue na frente da geral

Mais um dia, mais uma etapa da Volta ao Algarve realizada... e mais uma vitória para o neerlandês Fabio Jakobsen. Depois de ter conquistado a primeira etapa da Algarvia, Jakobsen voltou a ser o melhor da etapa, desta feita completando os 211,4 quilómetros entre Almodôvar e Faro em 4:54.51 horas. Para trás ficaram o belga Tim Merlier (Alpecin Fenix), segundo, e o francês Bryan Coquard (Cofidis), terceiro.

Ainda assim, as contas na classificação geral mantiveram-se iguais nos primeiros lugares, com o francês David Gaudu a liderar. Um segundo de vantagem separa Gaudu do norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), em segundo lugar na geral, e do britânico Ethan Hayter (INEOS), em terceiro.

A quarta e penúltima etapa da Volta ao Algarve está marcada para sábado, ligando Vila Real de Santo António a Tavira, num percurso de 32,2 quilómetros que decorre em contrarrelógio individual. A Volta ao Algarve ficará concluída no domingo, no alto do Malhão.