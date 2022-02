Pedro Mota Soares. "O CDS é um partido que faz falta a Portugal"

Para o antigo ministro da Solidariedade, um Governo maioritário deve dar maior importância à concertação social para levar a cabo as reformas de que o país precisa. Pedro Mota Soares acredita que o espaço do CDS ainda não foi preenchido e acredita no regresso à AR.





Estava à espera que o PS ganhasse com maioria absoluta? E o que se pode esperar?

O Governo nos últimos anos desconsiderou a Concertação Social e tomou um conjunto de medidas à margem dos encontros porque tinha um quadro político bastante virado à esquerda. Um Governo de maioria absoluta tem maior dificuldade em negociar no Parlamento e nem sequer precisa de o fazer porque tem maioria e, como tal, deve encontrar uma grande parte da sua legitimidade na Concertação Social, no diálogo social.

As últimas decisões na anterior legislatura foram impostas...

O problema é que os parceiros que o Governo tinha não consideravam a Concertação Social. Acho absolutamente o contrário, o diálogo social é absolutamente fundamental. Uma das melhores coisas do modelo social europeu é esta capacidade de termos empregadores, sindicatos e Governo em diálogo. Cito muitas vezes a frase de Amaro da Costa que dizia uma coisa com graça: ‘Um reformista serve-se do diálogo para fazer mudanças e evitar ruturas’. E a Concertação Social é exatamente isso. É a capacidade de fazermos mudanças através do diálogo, evitando ruturas que são sempre muito mais difíceis. É verdade que nos últimos seis anos, o palco de Concertação Social foi muito desconsiderado, mas num Governo de maioria absoluta, se o Governo tiver essa visão e essa inteligência, vai tentar valorizá-la, porque terá menor capacidade de diálogo no próprio Parlamento. O Parlamento e a Concertação Social são entidades completamente distintas, uma não substitui a outra. Mas tenho a certeza que uma medida política negociada em Concertação Social fica sempre melhor no final.

