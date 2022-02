Benfica e Boavista terminam empatados na casa dos nortenhos

O Benfica mantém-se assim no terceiro lugar da tabela, com 51 pontos, enquanto o Boavista ocupa a 12.ª posição, com 22 pontos.





Tudo parecia bem para as águias na primeira parte da visita ao Bessa. A vantagem por dois zero ao intervalo parecia levar o Benfica no caminho certo.

Taarbat e Grimaldo começaram por ser o motivo de felicidade do SL Benfica, contudo, Gustavo Sauer e Makouta permitiram o Boavista conquistar um ponto.

O primeiro golo do jogo foi marcado aos 21 minutos pelo médio marroquino, com assistência de Rafa. Sete minutos depois foi a vez de Grimaldo atirar à baliza e dobrar o resultado.

Aos 34 e 39 minutos o Benfica volta a marcar - primeiro Everton e depois Darwin - mas vê os golos anulados por fora de jogo.

A segunda parte deu espaço aos panteras para brilhar, com Sauer, assistido por Musa, a dar o primeiro golo ao Boavista, aos 74 minutos. Makouta igualou o marcador apenas seis minutos depois.

