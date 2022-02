Tempo. Aviso laranja no fim de semana e temperaturas superiores a 20 graus para a semana

A falta de precipitação manter-se-á, com 45% do território nacional em situação de seca severa a extrema no final de janeiro, o que, agora, se deverá agravar. O perigo de incêndio aumentará também nas regiões Centro e Sul.





Dez distritos do continente estão este sábado sob aviso laranja devido à previsão de forte agitação marítima, em alguns casos com ondas a poderem atingir os 11 metros, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo estão sob aviso laranja até às 21h00 de hoje devido à previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros que podem atingir uma altura máxima de 10 a 11 metros.

Já para o período da noite e até às 7h00 de domingo, o aviso baixa para amarelo, estando previsto um ligeiro abrandamento da agitação marítima, cujas ondas deverão ficar-se pelos quatro a cinco metros de altura.

O arquipélago da Madeira encontra-se também este sábado sob aviso amarelo, prevendo-se forte agitação marítima na costa norte e na ilha do Porto Santo até às 06h00 de segunda-feira, com possibilidade de ondas até cinco metros de altura. O aviso amarelo é ainda devido à previsão de vento e chuva forte.

Na costa norte e nas regiões montanhosas, são esperados aguaceiros por vezes fortes durante a tarde de domingo, até às 21h00.

O IPMA vaisa ainda que o vento forte deverá atingir todo o arquipélago, com rajadas que podem atingir os 95 km/hora, até ao início da tarde de domingo e, no caso das regiões montanhosas, até às 00h00 de segunda-feira.

Também no continente há avisos amarelos devido à previsão de vento forte, como é o caso dos distritos de Coimbra, Faro, Leiria e Lisboa, com o IPMA a prever rajadas que poderão chegar aos 85 km/hora.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Primavera a espreitar

E depois do vento, a primavera mostra que se está a aproximar. Na semana que se aproxima as temperaturas deverão ficar mais amenas, podendo chegar a alcançar os 25ºC, em especial a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, no vale do Tejo e do Sado e ainda em alguns locais do Alentejo e Algarve, avança o IPMA. Ainda assim, há possibilidade de chuva entre 24 e 26 de fevereiro.

A temperatura máxima poderá alcançar os 23 a 25ºC no início da próxima semana, mas a temperatura mínima irá rondar aproximar-se dos -4ºC a 0ºC nas regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, assim como nos locais mais elevados da região da Serra da Estrela.

A falta de precipitação manter-se-á, com 45% do território nacional em situação de seca severa a extrema no final de janeiro, o que, agora, se deverá agravar. O perigo de incêndio aumentará também nas regiões Centro e Sul.

O IPMA informa que a estabilidade do tempo se deve "à persistência de regiões de altas pressões na proximidade ou sobre a Península Ibérica, bloqueando a passagem de sistemas frontais pelo nosso território, tendo dado passagem recentemente a superfície frontais de atividade fraca a moderada, consoante as oscilações na posição do anticiclone, ou o seu enfraquecimento temporário, na região do arquipélago dos Açores".

Contudo, a semana terá início com "um fluxo do quadrante norte tornando-se do quadrante leste, soprando com menor intensidade comparando com o fim de semana de 19 e 20 de fevereiro”, podendo ser marcada por chuva entre os dias 24 e 26 de fevereiro, devido à “aproximação à região Sul de uma depressão oriunda de sudoeste".