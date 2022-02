Eletricidade. Importação em alta

O peso do saldo importador de eletricidade no consumo nacional deste mês de fevereiro continua a subir. Nos últimos dois dias, a eletricidade importada teve um peso de 45% no consumo, revelam os dados da REN, elevando a média desde o início do mês para uma dependência de 32% de importação de eletricidade, o que poderá vir a bater o recorde mensal.

Em janeiro, recorde-se, o peso do saldo importador foi de 16,4%, já acima do normal, com a interrupção de parte da produção hídrica este mês a acrescer sobre o impacto do fim da produção nacional a carvão na necessidade de maior recurso a importação nas horas em que a produção nacional não assegura a potência necessária para o consumo. Esta quinta-feira, foi atingido um nível de importação de eletricidade de Espanha que poderá vir a ser um novo máximo histórico na utilização da capacidade de interligação com Espanha, tendo sido atingido um pico de 4.693 megawatts (MW) às 14h15, noticiou o Expresso.

A REN esclareceu que que o anterior máximo histórico de importação de eletricidade de Espanha tinha sido de 4.592 MW, registo alcançado a 1 de maio de 2021, às 11h30 e que o valor real desta quinta-feira poderá ter ficado acima ou abaixo do registado, que se trata do programa que estava estabelecido para aquela hora. A REN ainda não respondeu ao Nascer do SOL sobre qual a previsão de importação de eletricidade ao longo do mês e que impacto teriam outras alternativas. No site, vê-se que o preço médio diário do MWH baixou face à semana passada, situando-se nos 184 euros.

Com o atual nível de importação e mesmo com um preço mais baixo, o nível de importação dos últimos dias tem representado um custo diário acima dos 10 milhões de euros (13 milhões na quinta-feira) o que a manter-se poderá elevar a fatura de importação de eletricidade deste mês acima dos 300 milhões de euros.