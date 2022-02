Portugal expressa solidariedade para com Kiev

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português manifestou este sábado "solidariedade para com a Ucrânia", devido à tensão militar crescente nas últimas semanas com a Rússia

O ministério liderado por Augusto Santos Silva disse ainda estar "alinhado" com a declaração de hoje de Joseph Borell, chefe da diplomacia da União Europeia.

"A UE condena a utilização de armamento pesado e o bombardeamento indiscriminado de zonas civis, que constituem uma clara violação dos acordos de Minsk e do direito internacional. Elogiamos a postura de contenção da Ucrânia, perante as contínuas provocações e esforços de desestabilização", disse Borrell.

A UE já manifestou grande preocupação pelo aumento da presença militar russa em redor da Ucrânia, pedindo, por isso, uma retirada substancial das forças militares, seguindo, assim, o caminho da diplomacia.

Recorde-se que o Ocidente e a Rússia vivem atualmente um momento de grande tensão, com Moscovo a ser acusado de concentrar pelo menos 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia.

🇵🇹🇺🇦 Portugal está alinhado com a declaração do Alto Representante @JosepBorrellF e expressa solidariedade para com a Ucrânia. // Portugal is fully aligned with HR @JosepBorrellF declaration and wishes to express solidarity with Ukraine. 👇 https://t.co/OYtiD3O56z